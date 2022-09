E-Rezept Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Westfalen-Lippe 250 Praxen sind zum Start des E-Rezepts dabei Von dpa | 01.09.2022, 10:54 Uhr

In den Arztpraxen in Westfalen-Lippe beginnt am Donnerstag die schrittweise Einführung des E-Rezepts. Zum Start sind rund 250 Praxen dabei, wie die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) am Mittwoch mitteilte. In den kommenden Monaten soll die Zahl der Teilnehmer schrittweise gesteigert werden.