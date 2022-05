Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Wesel 25-jähriger fährt in Hafenbecken: und kann sich retten Von dpa | 19.05.2022, 13:42 Uhr

Ein 25 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmorgen mit seinem Auto im Ölhafen in Wesel-Lippedorf ins Hafenbecken gestürzt. Der junge Mann aus Wesel habe sich noch selbst aus dem Wagen befreien können, bevor das Auto in wenigen Minuten sank, teilte die Polizei in Wesel mit. Die aufmerksame Besatzung eines Schiffes habe den 25-Jährigen schließlich aus dem Wasser gezogen. Er sei bei dem Unglück nur leicht verletzt worden und eigenen Angaben zufolge alleine im Auto gewesen.