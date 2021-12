Clubbetreiber klagt am OVG gegen Schließung wegen Corona

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Münster. Nach der Verschärfung der Corona-Regeln durch das Land sind beim nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht (OVG) die ersten Klagen eingegangen.

Ein Clubbetreiber aus Düsseldorf will per am Montag eingegangenem Eilverfahren klären lassen, ob die generelle Untersagung des Betriebs von Clubs und Bars rechtens ist, sagte eine OVG-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage.