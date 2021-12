Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Illustration

Bielefeld. Ein 23 Jahre alter Mann soll in Bielefeld zwei Rettungssanitäter beraubt und geschubst haben.

Er werde zudem verdächtigt, am selben Tag zwei Menschen im Alter von 25 und 31 Jahren verletzt und ausgeraubt zu haben, teilte die Polizei am Montag mit.Zunächst hatten die Beamten den wohnsitzlosen Mann am Freitag neben den zwei Verletzte