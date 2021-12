Steffen Baumgart spricht während eines Interviews.

Oliver Berg/dpa

Bielefeld. Laut Trainer Steffen Baumgart hat Fußball-Bundesligist 1.

FC Köln auch mit Hartnäckigkeit eine 100-Prozent-Impfquote in seinem Kader erreicht. „Für uns war wichtig, weil wir auch wie in der Gesellschaft Skeptiker haben, dass wir dran geblieben sein. Wir haben es versucht zu erklären. Wir haben we