Ein junger Wagyu Ochse steht auf einer Weide.

Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Münster. Ein Landwirt aus Münster sucht sein entlaufenes kostbares Wagyu-Rind - mit zeitweiser Unterstützung der Polizei.

Bereits am Montag habe man auch mit einem Hubschrauber nach dem Tier Ausschau gehalten, nachdem es nahe am Autobahnkreuz Münster-Süd gesichtet worden war, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. „Wenn Gefahren für den Straßenverkehr dr