Hinter einem Regal mit Lego Artikeln sieht man eine bereits wieder zugemauerte Wand.

Guido Kirchner/dpa

Lippstadt. Einbrecher haben am Wochenende in Lippstadt die Wand eines Spielwarengeschäfts aufgebrauchen und massenhaft Ware gestohlen.

Einbrecher haben am Wochenende massenhaft Legosteine durch ein Loch in der Mauer eines Spielwarengeschäfts in Lippstadt (Kreis Soest) gestohlen. Durch die in die Wand gebrochene Öffnung von knapp einem Meter Durchmesser seien sie in das Lad