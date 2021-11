Eine Frau zündet eine Kerze eines Adventskranzes an.

Münster. Mit Festgottesdiensten in Münster und Detmold haben die christlichen Kirchen am Sonntag ihre bundesweiten Weihnachtsaktionen „Adveniat“ und „Brot für die Welt“ eröffnet.

