Polizei wertet Erkenntnisse aus: Wird der Aasee in Münster wieder Gefahren-Hotspot?

Die Wiese am Aasee mit den Giant Pool Balls des Künstlers Claes Oldenburg auf einem Foto aus dem April 2020.

imago images/Rüdiger Wölk

Münster. Wird das Areal an den Aasee-Kugeln wieder zum Gefahren-Hotspot? Nach der Massenschlägerei vom Wochenende wertet die Polizei die Erkenntnisse der Nacht aus.

Rund 100 Jugendliche und Heranwachsende hatten sich am Freitagabend Prügeleien und tätliche Auseinandersetzungen geliefert. Die jungen Leute haben sich offenbar auf einschlägigen Seiten in den Sozialen Medien zum Treffen am Aasee verab