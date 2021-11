Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Paderborn. Bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 33 bei Paderborn wurde der Fahrer eines Kleinbusses leicht verletzt.

Nach Auskunft der Polizei in Bielefeld mussten beide Spuren in Fahrtrichtung Brillon zwischenzeitlich am Mittag gesperrt werden, nachdem der Lkw-Fahrer auf ein Stauende aufgefahren war. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge aufeinandergeschoben.