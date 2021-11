Ein Verdächtiger wird von Einsatzkräften der Polizei vor den Augen eines Journalisten (r) abgeführt.

Lino Mirgeler/dpa

Gütersloh. Die Polizei ist am Dienstagmorgen bei Razzien in Gütersloh und Rumänien gegen sogenannte Planenschlitzer und mutmaßliche Abnehmer von Diebesgut vorgegangen.

Die Bande soll vor allem an Rastplätzen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zugeschlagen haben. In Deutschland wurden vier Tatverdächtige festgenommen, in Rumänien 19, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.Die Aktion richte sich gegen