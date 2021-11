Unbekannte legen Feuer in zwei Testzentren

Ahaus. Im Kreis Münster sind am Sonntag zwei Corona-Schnelltestzentren in Brand gesetzt worden.

Am frühen Morgen hatte ein Zeuge zunächst ein Feuer bei der Teststation in Ahaus gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Ein Pavillon und ein Container wurden beschädigt. Wenige Stunden später brannte nach Angaben der Polizei ein Testzelt in