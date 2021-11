Geflügelpest: Stallpflicht in Kreisen Paderborn und Soest

Im Landkreis Cloppenburg ist erneut das Geflügelpest-Virus in einer Putenhaltung festgestellt worden.

Ingo Wagner/dpa/Archivbild

Soest. Nach dem Ausbruch der Geflügelpest ziehen die betroffenen Kreise die Notbremse. Hühner, Enten, Gänse und Co. dürfen dort vorläufig nur noch in Ställen und Volieren gehalten werden, um die weitere Ausbreitung der Tierseuche zu verhindern.

Nach mehreren Fällen von Geflügelpest dürfen Hühner, Enten, Gänse und Co. in den Kreisen Paderborn und Soest von Züchtern nicht mehr ins Freie gelassen werden. Wie die Kreisverwaltung Paderborn am Samstag mitteilte, erließ das Kreisveterinä