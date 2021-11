Ein Absperrband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt.

David Inderlied/dpa/Illustration

Hamm. Nach einer mutmaßlichen Bombendrohung haben Einsatzkräfte der Polizei mit Sprengstoff-Spürhunden ein Berufskolleg in Hamm durchsucht.

Eine Bombe sei dabei am Freitag nicht gefunden worden, teilte die Polizei mit. Schüler hätten den Hinweis gegeben, sie hätten gehört, dass angeblich am Nachmittag in der Schule eine Bombe gezündet werden solle. Die Ermittlungen dauerten am