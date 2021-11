Stück für Stück zerschneidet der Stahlbagger die Stahlwände der beiden ehemaligen Wasserspeicher.

Stadtwerke Tecklenburger Land

Ibbenbüren. Nachdem der Kohleausstieg und das Ende des Kohlekraftwerks in Ibbenbüren schon länger besiegelt sind, verändert sich das ehemalige Zechengelände nun immer mehr. Zwei Hochbehälter sind heute Morgen dem Erdboden gleich gemacht worden.

An der Zechenstraße 10 in Ibbenbüren residieren die Stadtwerke Tecklenburger Land. Ihr Areal bekommt nach und nach ein neues Gesicht. Am heutigen Montagmorgen ist der Abriss zweier Hochbehälter auf dem Gelände gestartet. Ein Spezialbagger d