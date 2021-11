Eine Teilnehmerin eines Warnstreiks bläst in eine Trillerpfeife mit dem Logo der Gewerkschaft GEW.

Bielefeld. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder wollen auch angestellte Lehrkräfte in einigen Städten in Nordrhein-Westfalen auf die Straße gehen.

Nach Warnstreiks in Köln, Bonn und auch Dortmund in der vergangenen Woche ruft die Gewerkschaft Wissenschaft und Erziehung (GEW) an diesem Dienstag zu weiteren Aktionen auf. In Dortmund und Köln/Bonn hätten sich jeweils rund 300 Lehrerinne