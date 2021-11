Der Schriftzug „Polizei“ steht auf einem Streifenwagen.

Ahaus. Mit Ausreden haben zwei mutmaßliche Diebe in Ahaus (Kreis Borken) versucht, sich aus einer Polizeikontrolle herauszureden.

Die beiden polizeibekannten Männer im Alter von 19 und 26 Jahren seien am Samstag zunächst in einem Supermarkt aufgefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Mitarbeiterin bemerkte mehrere Laptops und Wildkameras im Einkaufswagen der