Mensch am Busbahnhof in Bad Oeynhausen gestorben

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bad Oeynhausen. Am Busbahnhof in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) ist am Samstag ein Mensch gestorben.

Die Person sei am Morgen im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) zusammengebrochen und trotz Reanimationsmaßnahmen vor Ort gestorben, bestätigte ein Sprecher der Polizei. Weitere Angaben zur Identität der Person machte die Polizei z