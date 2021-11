Eine 67-Jährige stürzte in Münster nach einem Zusammenstoß mit einer Rollstullfahrerin. Die Polizei hofft auf Hinweise. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Münster. In Münster ist die Polizei auf der Suche nach einer Seniorin mit elektrischem Rollstuhl. Sie war in einen Unfall verwickelt, bei dem am Dienstag eine 67-Jährige zu Schaden kam.

Demnach ereignete sich der Vorfall am 9. November gegen 14.50 Uhr auf dem Servatiiplatz. Die 67-Jährige war zu Fuß unterwegs und lief von der Schaumburgertraße kommend über die Wolbecker Straße. An der Eisenbahnstraße querte sie die Straße