Eine Spritze liegt auf einem Impfpass.

Friso Gentsch/dpa/Illustration

Münster. Wegen steigendender Corona-Infektionszahlen haben in den Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) künftig zunächst nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt.

Die 2G-Regeln gelten von Freitag an in den 18 Museen sowie in den Besucherzentren am Kahlen Asten und am Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica, wie der LWL am Dienstag mitteilte. Auch für die Veranstaltungen und Tagungen in den Einric