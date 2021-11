Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Ahlen. Nach einer Bluttat im münsterländischen Ahlen hat sich ein 23-jähriger Verdächtiger bei der Polizei gestellt.

Der Ahlener wird verdächtigt, in der Nacht zum Sonntag auf einem alten Zechengelände in Ahlen seinen 18-jährigen Bekannten mit Stichen lebensgefährlich verletzt zu haben. Der 18-Jährige ist inzwischen außer Lebensgefahr und wird in einem K