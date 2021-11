Keine Maske mehr am Sitzplatz in NRW-Schulen: Echo gespalten

In der 9. Klasse einer Gesamtschule hängt an einem Klassentisch neben einem Rucksack eine Mund- Nasenbedeckung.

Guido Kirchner/dpa

Paderborn. Maske adé auf den Sitzplätzen im Klassenraum - die Lockerung der Corona-Auflagen in den NRW-Schulen ab Dienstag dürfte manche Schüler erfreuen. Aber es gibt auch Kritik und Sorgen.

Mit gemischten Gefühlen hat an vielen Schulen in Nordrhein-Westfalen am Dienstag der Unterricht ohne Mund-Nasen-Schutz begonnen. Nach mehr als einem Jahr Maskenpflicht ist diese auf den Sitzplätzen im Klassenraum zum 2. November in NRW nun