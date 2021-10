BVB zurück in der Erfolgsspur: 3:1 in Bielefeld

Jude Bellingham (M) feiert sein Tor zum 0:3 mit Marin Pongracic (l-r), Manuel Akanji und Mats Hummels.

Friso Gentsch/dpa

Bielefeld. Glanzlos aber effektiv - Borussia Dortmund hat nach der peinlichen Champions-Legaue-Schlappe von Amsterdam zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Auch ohne den verletzten Torjäger Erling Haaland festigte der Revierclub mit dem 3:1 (2:0) bei Arminia Bielefeld den zweiten Rang in der Fußball-Bundesliga. Vor 25.000 Zuschauern in der Schüco-Arena trafen am Samstag die Routiniers Emre Ca