Ladendieb in Unterhose mit mehr als vier Promille erwischt

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen leuchtet.

Lippstadt. Ein nur mit Unterhose und Pullover bekleideter Ladendieb ist am Donnerstag in Lippstadt (Kreis Soest) erwischt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe der 35 Jahre alte Mann gegen 15.00 Uhr ein Geschäft in der City betreten - lediglich mit Unterhose und Pullover bekleidet. Dort habe er versucht eine Jeans zu stehlen - und diese in seiner Unterho