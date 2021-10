Eurobanknoten liegen auf einem Tisch.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Münster. Rund zwei Monate nach einem Lottogewinn über 2,4 Millionen Euro hat sich der Gewinner bislang noch nicht gemeldet.

Jetzt sprechen die Mitarbeiter in den Annahmestellen die Kunden gezielt an, wie Westlotto am Dienstag in Münster mitteilte. Die Mitarbeiter würden bei den Spielern nachfragen: „Entschuldigung, aber sind Sie vielleicht unser neuer Millionär