Armin Laschet spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union.

Marcel Kusch/dpa

Münster. CDU-Chef Armin Laschet hat Forderungen zum Mandatsverzicht gegen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) zurückgewiesen.

„Ich sage hier in aller Klarheit: Ein solch verdienter Mann hat es nicht verdient, dass er von irgendjemand aus dem Amt gedrängt wird. Ich werde das nicht dulden“, erklärte Laschet beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) am Samstag in Mü