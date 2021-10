Laschet bei JU: Union muss Zusammenhalten in Opposition

Armin Laschet spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union.

Marcel Kusch/dpa

Münster. CDU-Chef Armin Laschet hat angesichts einer wahrscheinlichen Oppositionsrolle im Bund und mehreren anstehenden Landtagswahlen mehr Konsens angemahnt.

„Wir müssen wieder zusammenstehen“, sagte Laschet beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Münster am Samstag. Es solle gegen den politischen Gegner gehen und „nicht gegeneinander in der Unionsfamilie“. Die Union stehe im Bund vor eine