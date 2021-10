Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bünde. Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen gegen einen Baum gekracht und lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war die 32-Jährige am Freitagabend mit ihrem Fahrzeug in Bünde (Kreis Herford) aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.