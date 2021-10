Feuerwehrleute und Polizisten stehen von den Resten des Turms einer Windenergieanlage im Wald.

Guido Bludau/Foto Bludau/dpa

Haltern am See. Gut eine Woche nach dem Zusammenbruch eines 239-Meter-Windrades in Haltern am Rand des Ruhrgebiets ist die Datenbox der Anlage geborgen worden.

Das bestätigte ein Sprecher des Herstellers Nordex am Donnerstag. Ein „interdisziplinäres Expertenteam“ werde nun die Unglücksursachen untersuchen, teilte das Hamburger Unternehmen mit. Bis zu einem Ergebnis blieben 22 baugleiche Anlagen i