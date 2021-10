Feuerwehrleute und Polizisten stehen von den Resten des Turms einer Windenergieanlage im Wald.

Guido Bludau/Foto Bludau/dpa

Haltern am See. Knapp eine Woche nach dem ungeklärten Zusammenbruch eines 239-Meter-Windrades in Haltern am Rand des Ruhrgebiets ist am Dienstag der verbleibende Rest der Anlage abgerissen worden.

Ein großer Kran sei eingesetzt worden, um mit einer schweren Schaufel den etwa 40 Meter hohen Stumpf des Windrades zum Einsturz zu bringen, sagte ein Sprecher der Stadtwerke Haltern. Das habe ohne Probleme geklappt. Nun könne die Blackbox