Leverkusen nach Sieg in Bielefeld punktgleich mit Bayern

Der Ball liegt auf dem Rasen und seine Position wird mit Freistoßspray markiert.

Friso Gentsch/dpa

Bielefeld. Mit einem Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld hat Bayer Leverkusen zu Bundesliga-Tabellenführer Bayern München aufgeschlossen.

Leverkusen liegt nach dem 4:0 (2:0) beim Aufsteiger am Sonntagabend punktgleich mit dem Rekordmeister an der Spitze, die Münchner haben das bessere Torverhältnis. Ein Punkt hinter den beiden Teams, die nach der Länderspielpause in Leverkus