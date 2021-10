Eisenman-Kunstwerk „Sketch for a Fountain“ vor Eröffnung

Eine Frau fotografiert die Installation „Sketch for a Fountain“ von Nicole Eisenmann.

picture alliance/Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Münster. Münster feiert heute die Rückkehr eines Kunstwerkes.

Die Installation „Sketch for a Fountain“ der New Yorkerin Nicole Eisenman wird feierlich übergeben und ist wie bereits 2017 an der Promenade zu sehen, die die Innenstadt als Radweg umschließt. Der Brunnen mit mehreren übergroßen geschlecht