Einsatzkräfte der Mordkommission gehen nach einem Leichenfund den Ermittlungen nach.

Markus Gayk/TNN/dpa/Archivbild

Hamm. Nach dem gewaltsamen Tod einer 25-Jährigen in Hamm vor knapp zwei Wochen soll der dringend tatverdächtige 27-Jähriger psychiatrisch untersucht werden.

Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund am Freitag auf Anfrage. Der 27-Jährige sitzt seit gut einer Woche unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Die 25-jährige hatte in der Nacht auf vorvergangenen Sonntag (19.9.) in einer