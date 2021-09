Feuerwehrleute und Polizisten stehen von den Resten des Turms einer Windenergieanlage im Wald.

Guido Bludau/Foto Bludau/dpa

Haltern am See. Einen Tag vor der offiziellen Einweihung ist im Ruhrgebiet ein großes Windrad zusammengebrochen - es war erst ein halbes Jahr in Betrieb. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nun beginnt die Ursachensuche.

Eines der bundesweit größten Windräder an Land ist in einem Wald im Ruhrgebiet aus noch ungeklärter Ursache eingestürzt. Laut Polizeiangaben vom Donnerstag gibt es keinen Hinweis auf eine Straftat. Verletzt wurde bei dem Zusammenbruch am Mi