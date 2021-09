Windrad in Haltern am See eingestürzt: Millionenschaden

Feuerwehrleute und Polizisten stehen von den Resten des Turms einer Windenergieanlage im Wald.

Guido Bludau/Foto Bludau/dpa

Haltern am See. Ein fast 240 Meter hohes Windrad ist am Mittwochabend in der Nähe von Haltern am See (Nordrhein-Westfalen) eingestürzt.

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, brach das Windrad in etwa 20 Metern Höhe komplett ab. Es habe rund zwei Millionen Euro gekostet und sei erst vor einem halben Jahr in Betrieb genommen worden.Den Angaben zufolge meldeten Zeugen den Vorf