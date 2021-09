Feuerwehrleute und Polizisten stehen von den Resten des Turms einer Windenergieanlage im Wald.

Guido Bludau/Foto Bludau/dpa

Haltern am See. Nach dem Einsturz eines fast 240 Meter hohen Windrads in einem Wald im Ruhrgebiet ist die Ursache weiter unklar.

Man mache sich zunächst ein genaues Bild vor Ort und berate dann weitere Schritte, sagte ein Sprecher des Windkraftbetreibers, der Stadtwerke Haltern, am Donnerstagmorgen an der Einsturzstelle in Haltern am See. Die Polizei geht nicht von