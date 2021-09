Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Münster. Beim Zusammenstoß mit zwei geparkten Autos ist ein Fahrradfahrer am späten Dienstagabend in Münster lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, roch der 23-Jährige bei der Unfallaufnahme nach Alkohol. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Der junge Mann musste vor Ort von einem Notarzt versorgt werden und kam in ein Krankenhau