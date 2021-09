Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Paderborn. Ein Mann ist in Paderborn aus der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses gestürzt und zeitweise lebensgefährlich verletzt worden.

Es handelte sich dabei offenbar um einen Unglücksfall, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 24 Jahre alte Mann war am Montag zu Gast in der Wohnung und fiel über die Balkonbrüstung auf das vorgezogene Dach des Erdgeschosses. Er wurde in