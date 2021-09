Ein Polizei Blaulicht bei der Unfallaufnahme.

Telgte. Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Transporter ist im Münsterland ein 61 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt.

Aus unklarer Ursache war der Kleinbus am Montag auf einer Landstraße in Telgte (Kreis Warendorf) in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Auto kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Durch di