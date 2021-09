Am Dienstagvormittag hatte zwei Männer gegen 9.30 Uhr die Bankfiliale betreten und einer Angestellten einen Zettel mit der Forderung nach Bargeld vorgelegt.

Polizei Münster

Münster. Nach dem Überfall auf eine Bankfiliale die Bankfiliale an der Rothenburg in Münster am Dienstagmorgen hat die Polizei am Freitag einen der mutmaßlichen Täter identifiziert und festgenommen.

