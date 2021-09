Gewaltsamer Tod von 25-Jähriger in Hamm: 27-Jähriger in Haft

Zwei Stofftiere, Kerzen und Sonnenblumen stehen an dem kleinen See am Oberlandesgericht.

Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Hamm. Im Fall des gewaltsamen Todes einer jungen Frau in Hamm ist der 27 Jahre alte Tatverdächtige am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen worden.

Den Haftbefehl erließ ein Richter des Amtsgerichts Hamm, wie Staatsanwalt Felix Giesenregen mitteilte. Es bestehe der dringende Tatverdacht des Mordes. Als Mordmerkmale nennt der Haftbefehl laut Giesenregen Heimtücke und Befriedigung des G