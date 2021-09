Bei der Rückkehr des Brunnens fixieren Arbeiter neben der liegenden Bronze Statue die Betonplatten.

Guido Kirchner/dpa

Münster. Ein für Diversität und Toleranz stehendes Kunstwerk der US-Künstlerin Nicole Eisenman kehrt nach Münster zurück.

Rund eine Woche vor der offiziellen Eröffnung stellten Arbeiter am Donnerstag an der Promenade im Norden der Stadt die Skulptur „Sketch for a Fountain“ auf. Anschließend wurde der Brunnen mit fünf geschlechtslosen Figuren wieder verhüllt.