Blut von getöteter Frau an Messer: Mann wieder festgenommen

Einsatzkräfte der Mordkommission gehen nach dem Fund einer Frauenleiche den Ermittlungen nach.

Markus Gayk/TNN/dpa/Archivbild

Hamm. Neue Wende im Fall der getöteten Frau aus Hamm: Ein zunächst freigelassener Mann ist wieder im Polizeigewahrsam. Die Ermittler haben bei ihm Spuren gefunden. Am Donnerstag soll er vor den Haftrichter kommen.

Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Hamm ist ein 27-jähriger Tatverdächtiger am Mittwoch erneut festgenommen worden. Die Spurenlage habe objektiviert werden können, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund am Abend. „An