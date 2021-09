Am Sonntag wurde eine Frauenleiche an einem kleinen See am Oberlandesgericht in Hamm gefunden.

dpa/Guido Kirchner

Hamm. Ein Passant hat am Sonntag in Hamm eine Frauenleiche entdeckt. Medienberichten zufolge war das 25-jährige Opfer am Abend zuvor in der Innenstadt feiern gewesen. Die Polizei ließ einen Tatverdächtigen wieder frei.

Im Fall einer 25-Jährigen, die tot in einer Grünanlage in Hamm gefunden wurde, hat die Polizei nach Angaben der "Bild" bereits am Sonntagabend einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Demnach handelt es sich um einen 27-jähri