Archivbild: Der Ahseteich in Hamm liegt am Rande der Innenstadt und direkt am Oberlandesgericht. Hier wurde am Sonntagmorgen die Leiche einer 25-jährigen Frau gefunden.

Imago/Robert Fishman

Hamm. Ein Passant hat am Sonntag in Hamm eine Frauenleiche entdeckt. Medienberichten zufolge war das 25-jährige Opfer am Abend zuvor in der Innenstadt feiern gewesen. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Im Fall einer 25-Jährigen, die tot in einer Grünanlage in Hamm gefunden wurde, hat die Polizei nach Angaben der "Bild" bereits am Sonntagabend einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Demnach handelt es sich um einen 27-jähri