Am Sonntag wurde eine Frauenleiche an einem kleinen See am Oberlandesgericht in Hamm gefunden.

dpa/Guido Kirchner

Hamm. In Hamm hatte ein Passant am Sonntagmorgen eine Frauenleiche entdeckt. Ein am Sonntag festgenommener Tatverdächtiger ist inzwischen wieder auf freiem Fuß, aber weiterhin Beschuldigter. Er selbst bestreitet die Vorwürfe.

Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Hamm bestreitet der weiter beschuldigte 27-Jährige nach Angaben seines Anwalts die Vorwürfe. Sein Mandat habe mit dem Tod des 25 Jahre alten Opfers nicht zu tun, sagte Rechtsanwalt Dennis Kocker