Frauenleiche in Hamm gefunden: 27-Jähriger festgenommen

Einsatzkräfte der Mordkommission gehen nach dem Fund einer Frauenleiche den Ermittlungen nach.

Markus Gayk/TNN/dpa

Hamm. Die Leiche einer jungen Frau wird in Hamm gefunden. Das Gewaltopfer ist nur spärlich bekleidet. Ein Mann wird festgenommen. Eine Aktion mit Tauchern bleibt erfolglos.

Nach dem Fund der Leiche einer jungen Frau in Hamm ist ein 27-Jähriger festgenommen worden. Die 25-Jährige war am Sonntag tot und nur spärlich bekleidet in einer Grünanlage gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelik