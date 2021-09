Die Aufschrift „Rettungsdienst“ ist auf einem Einsatzwagen zu lesen.

Halle (Westfalen). Bei einem Auffahrunfall in Halle (Westfalen) sind vier Menschen schwer verletzt worden.

Aus zunächst unklarer Ursache war ein 24 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend auf den Wagen eines 64-Jährigen aufgefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Infolge der Wucht des Aufpralls geriet das Auto des 64-Jährigen in den Gegenv