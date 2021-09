Frauenleiche in Grünanlage entdeckt – Mordkommission ermittelt

Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

imago images/Justin Brosch

Hamm. In einer Grünanlage in Hamm in Nordrhein-Westfalen ist eine Frauenleiche gefunden worden.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Bei der Toten handele es sich um eine 25-Jährige, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Sonntag. Teilweise unbekleidetDemnach hatte ein Passant die teilweise unbekl