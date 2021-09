Bielefelds Trainer Frank Kramer an der Seitenlinie.

Federico Gambarini/dpa/archivbild

Bielefeld. Der in dieser Saison noch sieglose Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld will im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mehr Sorgfalt walten lassen.

Man wolle gegen die TSG das eigene Spiel aufziehen, „ohne die Tür hinten zu weit aufzumachen. Gegen Gladbach ist das viermal passiert und dreimal hat's eingeschlagen“, sagte Trainer Frank Kramer mit Blick auf das jüngste 1:3 bei Borussia M